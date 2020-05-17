Шесть человек погибли в ДТП

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Шесть человек погибли в столкновении легкового автомобиля и автопоезда в Минской области, сообщает в официальном Telegram канале МВД пресс-секретарь Ольга Чемоданова .

Инцидент произошел 17 мая около 20:15 на 461-м км автодороги М-1 "Брест-Минск-граница Российской Федерации". По предварительной информации, водитель "Рено" выехал на полосу встречного движения, совершил касательное столкновение с автомобилем "Джили" и затем - лобовое столкновение с автопоездом.

В результате аварии погибли шесть человек, ехавших в "Рено". На месте происшествия работают сотрудники ГАИ, медики, спасатели. Причины и обстоятельства происшествия уточняются.-0-