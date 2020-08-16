Шесть человек пострадали в аварии в Поставском районе

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16 августа, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Шесть человек получили травмы в результате аварии в Поставском районе, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по региону Оксана Лазько.
Столкновение автомобилей Seat и Audi произошло сегодня днем на улице Молодежной в деревне Юньки. В результате аварии шесть человек получили телесные повреждения различной степени тяжести, в том числе двое детей двух и трех лет.
Прямо сейчас следственно-оперативная группа работает на месте происшествия. Фиксируется следовая картина, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.-0-