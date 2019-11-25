Шесть человек пострадали в столкновении автобуса и грузовика под Речицей

25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Грузовик и автобус столкнулись в Речицком районе, шестеро пострадавших доставлены в больницу. Такую информацию разместила в своем Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

Сегодня около 7.25 в Речицком районе на автодороге Р82 столкнулись автобус "Неоплан" и грузовик МАЗ. "По предварительной информации, 56-летний водитель грузового авто выехал со стороны д.Солтаново и двигался по полосе разгона. При перестроении он не убедился в безопасности своего маневра, не предоставил преимущества в движении и совершил столкновение с двигавшимся со стороны Светлогорска в направлении Речицы автобусом под управлением 58-летнего водителя. После столкновения оба транспортных средства съехали в кювет и опрокинулись", - рассказала Ольга Чемоданова.

В результате аварии два водителя и четыре пассажира автобуса были доставлены в больницу. После оказания медицинской помощи два пассажира отпущены домой.

На месте происшествия работают следственно-оперативная группа, сотрудники ГАИ и медики. Устанавливаются все обстоятельства аварии. По факту ДТП проводится проверка.-0-