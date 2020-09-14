Шесть человек пострадали в столкновении автобуса и легковушки в Минске

14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Шесть человек пострадали в столкновении автобуса и легковушки, которое произошло в столице, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По предварительной информации, водителю автобуса МАЗ, который двигался по улице Руссиянова со стороны улицы Шугаева в направлении улицы Городецкой, стало плохо. Транспортное средство, лишенное управления, выехало на полосу встречного движения, где столкнулось с автомобилем "Фольксваген" и наехало на осветительную мачту.

Четыре пассажира автобуса и оба водителя доставлены в БСМП.-0-