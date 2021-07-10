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10 июля 2021, 12:09

Шесть человек заблудились в лесах Беларуси за прошедшие сутки

Фото из архива
Фото из архива

10 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Шесть человек заблудились в лесах Беларуси за прошедшие сутки, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МЧС.

Один из случаев произошел в Докшицком районе. В центр оперативного управления РОЧС 9 июля в 14.24 поступило сообщение женщины о том, что около деревни Юхновка она и ее сестра пошли в лес за грибами и не могут найти выход. К предположительному месту выехали спасатели, милиция. Вскоре женщин обнаружили. Они чувствовали себя хорошо. В медицинской помощи не нуждались.

Тремя часами позже в службу спасения поступило сообщение о трех пропавших женщинах в лесном массиве возле деревни Фальковичи Лидского района. Для поисковых работ были задействованы техника и работники МЧС. С женщинами поддерживали связь по телефону и уточняли ориентиры: одним из них было скошенное поле. Примерно через полчаса их нашли в трех километрах от деревни. Выяснилось, что жительницы агрогородка Дитва рано утром приехали в лес за черникой. Ближе к вечеру поняли, что заблудились и сообщили об этом в службу 101. Медицинская помощь им не потребовалась.

Вечером того же дня спасателей попросили о помощи в поиске пожилого мужчины, который заблудился в лесном массиве вблизи городского поселка Уречье Любанского района. В операции также принимали участие сотрудники милиции, работники лесхоза, солдаты срочной службы. Пенсионера обнаружили. После осмотра работниками скорой медицинской помощи он был отправлен домой.-0-

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