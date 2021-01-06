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06 января 2021, 09:27

Шесть граждан Украины похитили с карт белорусов более Br200 тыс. - расследование завершено

Фото из архива
Фото из архива

6 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главным следственным управлением завершено расследование масштабного уголовного дела о хищении денег с банковских платежных карт. Всего в одно производство следователями объединено более 300 уголовных дел, которые возбуждались в период с 2017 по 2020 год различными подразделениями Следственного комитета. Об этом БЕЛТА сообщили в отделе информации и связи с общественностью СК.

"По данным следствия, несколько молодых людей, проживающих на территории Украины, в указанный период времени приобретали на нелегальных форумах в интернете реквизиты доступа к учетным записям пользователей социальной сети "ВКонтакте". После этого они получали доступ к аккаунтам, где от имени реальных владельцев страниц вели переписку с их друзьями и знакомыми. В ходе общения подозреваемые под различными предлогами выманивали необходимую для совершения хищений с банковских карт информацию - номер и срок действия карты, а также CVV-код на обратной стороне. Как правило, предлоги получения данных карт были схожи - якобы для срочного перевода денег на карт-счет потерпевшего и последующего обналичивания, обещая при этом денежное вознаграждение", - рассказали в СК.

В ряде эпизодов подозреваемые совершали преступления путем использования реквизитов доступа к учетным записям и личным кабинетам клиентов банковских учреждений, а также в приложениях v-banking и I-banking.

Считая, что к ним обращается реальный знакомый, потерпевшие соглашались помочь и предоставляли необходимые сведения. В последующем это приводило к списанию имеющихся на счету денежных средств.

Во время расследования был установлен эпизод, когда в ходе общения с одной из потерпевших подозреваемого внезапно "выбросило" из аккаунта, а войти вновь у него не получалось. Тогда он, выдавая себя за подругу потерпевшей, к аккаунту которой был незаконно получен доступ, - написал собеседнице со своей личной страницы, предупредив ее, что с обратной стороны монитора не тот, чье лицо изображено на "аватаре", а ее подруга, с которой она общалась несколько минут назад. В итоге женщина также лишилась денежных средств с карты.

Кроме того, в ходе изучения переписок, фотографий и иных личных сведений потерпевших злоумышленники находили для себя то, что в последующем также могло принести им прибыль. В одном случае, обнаружив в личной переписке девушки в социальной сети ее личные фотографии, молодые люди требовали перевести деньги им в качестве гарантии нераспространения их в интернете.

Для сокрытия следов своей преступной деятельности молодые люди использовали счета в платежных сервисах, зарегистрированные на подставных лиц, а также различные технологии, которые не позволяли установить их реальное местоположение. Таким образом компания длительное время скрывалась от правоохранителей. Успешное раскрытие указанных преступлений стало возможным в результате слаженного взаимодействия между подразделениями Следственного комитета и органов внутренних дел, специализирующихся на раскрытии и расследовании подобного рода преступлений, в том числе и других государств. Несомненно, важную роль сыграло и успешное сотрудничество с правоохранительными органами Украины.

По результатам расследования установлена причастность шести граждан Украины к совершению более чем 630 эпизодов преступной деятельности, общий ущерб от которых составил более Br200 тыс. Похищенные деньги молодые люди, которые в большинстве своем нигде не работали, тратили на азартные игры, алкоголь и иные развлечения.

Шесть мужчин признаны по уголовному делу подозреваемыми по ч.2 ст.349 (несанкционированный доступ к компьютерной информации, совершенный из корыстной заинтересованности группой лиц по предварительному сговору), ч.2 ст.208 (вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору), ч.2 ст.209 (мошенничество, совершенное группой лиц) и ч.4 ст.212 (хищение имущества, сопряженное с несанкционированным доступом к компьютерной информации, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере) Уголовного кодекса Беларуси. Расследование находилось на личном контроле председателя Следственного комитета.

В настоящее время материалы переданы в Генеральную прокуратуру для направления компетентному учреждению юстиции Украины с целью уголовного преследования подозреваемых на территории указанного государства.

С связи с участившимися случаями хищений денежных средств с банковских платежных карт следователи в очередной раз обращают внимание граждан на необходимость соблюдения элементарных правил финансовой безопасности. Если к вам в переписке обратился знакомый с просьбой одолжить деньги или оказать помощь в переводе денежных средств, сразу позвоните ему лично и поинтересуйтесь, действительно ли это он вам пишет. Не сообщайте свой номер телефона в переписке и не передавайте третьим лицам коды из SMS-оповещений. Никому не сообщайте PIN-код, CVV-код (секретный код на оборотной стороне карты), а также срок действия карты и другую информацию, даже если вам звонят "из банка". Не позволяйте продавцам или официантам уносить карту из видимости, не отправляйте фотографии своей банковской карты незнакомым людям.

Активируйте SMS-оповещение, которое будет информировать о каждой операции, совершенной с использованием карточки или ее реквизитов, и технологию безопасных расчетов в интернете 3D-Secure. Установите двухфакторную аутентификацию и меняйте пароли в социальных сетях и интернет-банкингах не реже одного раза в полугодие. Используйте пароли не менее чем из 8 символов на разных языках или с изменением регистра. Никогда не устанавливайте одинаковые логин и пароль, не используйте пароли по умолчанию. Не переходите по подозрительным ссылкам, не оставляйте на непроверенных сайтах свои личные данные или данные платежных карт. Поговорите с пожилыми родственниками и расскажите им на конкретных примерах основные правила финансовой безопасности.-0-

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Теги
компьютерная безопасность мошенничество Следственный комитет хищение
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