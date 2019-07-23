Шесть находившихся в международном розыске человек задержаны в ходе акции "Нелегал" в Беларуси

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Шесть человек, находившихся в международном розыске, задержаны в Беларуси в ходе оперативно-профилактического мероприятия "Нелегал", направленного на противодействие незаконной миграции, сообщили БЕЛТА в управлении информации и общественных связей МВД.

Во время акции, которая проходила 16-19 июля, сотрудники ОВД, государственной безопасности и пограничной службы дополнительно проконтролировали легальность нахождения иностранцев на территории страны. Работали в основном по оперативной информации, а также в традиционных местах вероятного нахождения нелегалов.

Как рассказал первый заместитель начальника Департамента по гражданству и миграции МВД Виталий Наумчик, за различные нарушения к административной ответственности привлечены около 2 тыс. человек. Из-за нарушения порядка въезда, выезда и пребывания претензии возникли к 1 427 иностранцам, еще более 570, которые постоянно проживают в Беларуси, привлечены к административной ответственности за недействительный вид на жительство либо отсутствие регистрации по месту пребывания. За пределы государств-членов ОДКБ выдворены 77 нарушителей.

Возбуждено 9 уголовных дел за нарушение срока запрета въезда в республику.

Милиция проверяла законность использования иностранной рабочей силы частными и государственными субъектами хозяйствования. За нарушение порядка осуществления трудовой деятельности 277 иностранцев привлечены к административной ответственности, 19 из них - должностные лица.

В Департаменте по гражданству и миграции МВД отметили, что нарушения законодательства со стороны иностранцев не оказывают существенного влияния на общую криминогенную обстановку в Беларуси.-0-