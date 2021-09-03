Шестеро иностранцев подозреваются в хищении денег через соцсеть

3 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следственный комитет завершил расследование уголовного дела против шестерых иностранцев о хищении денег через социальную сеть Вконтакте, сообщили БЕЛТА в СК.

"Главным следственным управлением СК завершено расследование уголовного дела по подозрению шестерых иностранных граждан в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.209 (завладение имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное группой лиц), ч.4 ст.212 (хищение имущества путем модификации компьютерной информации, совершенное группой лиц в особо крупном размере), ч.1 ст.349 (несанкционированный доступ к компьютерной информации, совершенный из корыстной заинтересованности) УК", - уточнили в ведомстве.

По данным следствия, с 2017 по 2020 годы подозреваемые приобретали на нелегальной международной киберплатформе реквизиты доступа к учетным записям пользователей социальной сети ВКонтакте, а также реквизиты доступа к банковским счетам. "К слову, работа вышеуказанной киберплатформы заблокирована ФБР США в марте 2020 года", - отметили в СК.

Используя полученные реквизиты, мужчины осуществляли доступ к страницам белорусов, в том числе к личной переписке, списку контактов, фотографиям, после чего вступали в переписку с друзьями "взломанных" пользователей. В дальнейшем подозреваемые под различными предлогами выманивали у них реквизиты банковских платежных карточек и похищали с них деньги.

"Находясь под влиянием подозреваемых, ничего не подозревающие граждане, сообщали реквизиты своих банковских платежных карточек, а также логины и пароли доступа к счетам в банках, в результате чего практически мгновенно теряли денежные средства со своих счетов. Для сокрытия следов своей преступной деятельности молодые люди использовали счета в платежных сервисах, зарегистрированные на подставных лиц, а также различные технологии, которые не позволяли установить их действительное местоположение. Это позволило подозреваемым достаточно длительное время оставаться вне подозрений", - рассказали в ведомстве.

Благодаря успешному международному сотрудничеству был установлен круг лиц, причастных к совершению данной серии преступлений, получены доказательства их преступной деятельности. При участии сотрудников Национальной полиции Украины у подозреваемых по месту жительства были проведены обыски, изъяты предметы и документы, имеющие значение для уголовного дела, подозреваемые были допрошены по сути выдвинутых в отношении них подозрений.

"В ходе следствия в одном производстве соединено более 300 уголовных дел, возбужденных территориальными подразделениями СК по фактам совершения аналогичных преступлений. Материалы уголовного дела переданы в Генпрокуратуру для дальнейшей передачи в Украину с целью осуществления уголовного преследования подозреваемых на территории указанного государства. Данное уголовное дело является очередным примером того, что благодаря эффективному международному сотрудничеству правоохранительных органов большие расстояния и разные юрисдикции не могут выступать гарантией защиты от правосудия и справедливость обязательно восторжествует", - подчеркнули в СК.-0-