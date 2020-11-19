Шестеро минчан осуждены за незаконный оборот психотропов

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Центрального района Минска вынес приговор по уголовному делу в отношении шестерых жителей столицы о незаконном обороте психотропных и особо опасных психотропных веществ, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Мингорсуда.

Двое фигурантов, которые пытались приобрести психотропы, признаны виновными в покушении на незаконное без цели сбыта их приобретение. Женщине назначили наказание в виде 2,5 лет, мужчине - 3 лет ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа. Третьего фигуранта приговорили к двум годам "домашней химии" за незаконные без цели сбыта приобретение и хранение психотропных веществ. Мужчины по амнистии частично освобождены от наказания на один год.

Как следует из информации пресс-службы суда, первые двое фигурантов оплатили товар, получили географические координаты тайника, где находилось психотропное вещество, прибыли туда, но не смогли его забрать, так как альфа-PVP обнаружили и изъяли сотрудники правоохранительных органов при осмотре места происшествия. Что касается третьего обвиняемого, то он успел приобрести психотроп и принести его домой, где и был задержан.

Еще двое фигурантов, которые действовали в составе организованной группы, признаны виновными в незаконном без цели сбыта хранении психотропов, а также в незаконных с целью сбыта хранении и перевозке особо опасных психотропных веществ в крупном размере. Суд назначил им по 12 лет лишения свободы и штраф в доход государства в размере 200 БВ (Br5,4 тыс.) каждому.

Как сообщили в пресс-службе суда, они, в частности, получили от неустановленных лиц организованной группы порошкообразные вещества, содержащие в своем составе альфа-PVP общей массой более 44,6219 г, МДМА (более 23,52 г), пара-метилэфедрон (мефедрон) - более 0,3032 г, амфетамин (фенамин) массой более 0,13 г. Часть употребили сами, а оставшееся расфасовали и поместили в тайники, в том числе в Минске и Минском районе.

В деле фигурирует еще один обвиняемый, который получил от неустановленных лиц особо опасные психотропные вещества, расфасовал на дозы, пригодные для разового сбыта потребителям, и перемещал по территории страны. Он признан виновным по ч.4 ст.328 УК и приговорен к 11 годам колонии и штрафу в размере 200 БВ.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.-0-