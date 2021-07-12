Шестеро сельчан пытались украсть более 1,6 тыс. кг комбикорма в Жлобинском районе

12 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Жлобинском районе шестеро сельчан пытались украсть комбикорм, сообщили БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД облисполкома.

Сообщение о том, что на складе сельхозпредприятия в д.Антоновка находятся неизвестные, поступило в Жлобинский РОВД ночью 10 июля. Прибывшие на место оперативники предотвратили кражу и задержали подозреваемых. Как выяснилось, накануне один из работников предложил второму вывезти поступивший на склад комбикорм. Сторож согласился открыть двери в условленный час за определенную часть похищенного. Свидетели того разговора также захотели свою долю.

Шесть человек подъехали на двух мотоблоках к складу. "Один мотоблок загнали на склад, второй припрятали в стороне. Похитители не предполагали, что случайный прохожий не просто заметит их за преступным ремеслом, но и сразу сообщит об этом в милицию. Когда сыщики приехали на место происшествия, 40 мешков с похищенным были готовы к погрузке. Возле транспорта задержали двоих злоумышленников. Остальная четверка пряталась за горой комбикорма", - рассказали в УВД. В целом злоумышленники пытались похитить более 1,6 тыс. кг комбикорма и 75 кг заменителя цельного молока всего на Br1560.

Следователи дали правовую оценку действиям сельчан. По факту попытки совершения кражи госимущества возбуждено уголовное дело. Все фигуранты, возраст которых от 22 до 54 лет, задержаны.-0-