12 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Шестиклассник ушел из дома в Березинском районе, взяв с собой деньги и продукты. Школьника разыскивает милиция, сообщили БЕЛТА в УВД Миноблисполкома.

Березинским РОВД разыскивается пропавший Денис Казюка 2008 года рождения. Он проживает в деревне Уша Березинского района. Мальчик 11 декабря около 16.00 ушел из дома и его местонахождение не известно.

На вид школьнику 11 лет, рост 146 см, худощавого телосложения, волосы средней длины светло-русые, глаза голубые.

Был одет в серую болоневую куртку до пояса, с капюшоном, брюки спортивные темного цвета, шапку вязаную черно-синюю с оранжевыми полосами. При себе имел деньги - около Br100, полиэтиленовый пакет с продуктами питания.

Информацию можно сообщить по контактным телефонам: 8 (029) 356 78 01, 8 (029) 505 18 14, 8(01715) 568 69 или по телефону 102.-0-