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11 ноября 2020, 18:38

Шестиклассница из Бреста угрожала детям игрушечным пистолетом

Скриншот из видео
Скриншот из видео

11 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте шестиклассница пугала детей игрушечным пистолетом ради лайков в социальны сетях, сообщили БЕЛТА в УВД облисполкома.

В начале ноября четверо жителей областного центра сообщили в милицию о совершении противоправных действий в отношении их малолетних детей. Заявители утверждали, что молодая девушка под угрозой пистолета уводила школьников в парк, где укладывала их на землю, закрывала ладонью рот и некоторых била.

В результате оперативно-поисковых мероприятий вечером 10 ноября на ул.Орловской сыщики задержали 11-летнюю девочку, которая вела очередного ребенка в парк. Для устрашения жертвы она использовала игрушечный пистолет.

Со слов школьницы, она не хотела навредить потерпевшим и нападала на них ради хайпа. Все это должно было лечь в основу роликов о запугивании детей, чтобы увеличить количество подписчиков девочки в социальной сети. Однако ее знакомый отказался от роли оператора.

Известно, что шестиклассница воспитывается в неполной семье и периодически конфликтует с мамой. "В отношении родительницы будет составлен административный протокол за невыполнение обязанностей по воспитанию детей, а с девочкой будет проводиться индивидуальная профилактическая работа", - дополнили в УВД.-0-

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