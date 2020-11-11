Шестиклассница из Бреста угрожала детям игрушечным пистолетом

11 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте шестиклассница пугала детей игрушечным пистолетом ради лайков в социальны сетях, сообщили БЕЛТА в УВД облисполкома.

В начале ноября четверо жителей областного центра сообщили в милицию о совершении противоправных действий в отношении их малолетних детей. Заявители утверждали, что молодая девушка под угрозой пистолета уводила школьников в парк, где укладывала их на землю, закрывала ладонью рот и некоторых била.

В результате оперативно-поисковых мероприятий вечером 10 ноября на ул.Орловской сыщики задержали 11-летнюю девочку, которая вела очередного ребенка в парк. Для устрашения жертвы она использовала игрушечный пистолет.

Со слов школьницы, она не хотела навредить потерпевшим и нападала на них ради хайпа. Все это должно было лечь в основу роликов о запугивании детей, чтобы увеличить количество подписчиков девочки в социальной сети. Однако ее знакомый отказался от роли оператора.

Известно, что шестиклассница воспитывается в неполной семье и периодически конфликтует с мамой. "В отношении родительницы будет составлен административный протокол за невыполнение обязанностей по воспитанию детей, а с девочкой будет проводиться индивидуальная профилактическая работа", - дополнили в УВД.-0-