Шестилетний мальчик и его мать не вернулись из поездки в Египет

18 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Разыскиваются шестилетний мальчик и его мать, которые улетели на отдых и не вернулись, сообщили БЕЛТА в УВД Минского облисполкома.

В милицию обратился 27-летний житель Минска. Он попросил оказать помощь в розыске его малолетнего сына Тимура Здонюка и его матери 27-летней Илоны Здонюк, бывшей супруги заявителя, которые не вернулись с отдыха. По словам мужчины, в конце февраля шестилетний ребенок с матерью улетели в Египет. Ежедневно бывшая супруга выходила с минчанином на связь в мессенджере Viber, а через некоторое время общение прекратилось. В последний раз отец общался с сыном 5 марта. По предварительной информации, белорусы должны были вернуться домой 7 марта, однако до настоящего времени о местонахождении мальчика и его матери ничего не известно.

На вид мальчику 6 лет, рост 116 см, худощавого телосложения, волосы прямые короткие коричнево-рыжие, на правой щеке есть родинка, глаза карие.

Всех, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении ребенка и его матери, правоохранители просят обращаться в Молодечненский РОВД по телефонам: 8 (025) 997-91-18, 8 (0176) 58-05-61, 8 (0176) 77-16-56, 102 либо по адресу: г. Молодечно, улица Галицкого, 23.-0-

Фото УВД Минского облисполкома