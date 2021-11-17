Шестилетний мальчик попал под машину в Бресте

17 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Ребенок выбежал на дорогу и попал под машину в Бресте, сообщили БЕЛТА в ГАИ УВД облисполкома.

Утром 16 ноября во дворе дома №372 по ул.Московской 18-летний брестчанин ехал за рулем "Ситроена". Внезапно из-за припаркованного автомобиля выбежал шестилетний мальчик. Водитель успел затормозить, но не избежал наезда. К счастью, ребенок получил только ушибы и в госпитализации не нуждался.

С начала года в Брестской области зарегистрировано 49 аварий с участием несовершеннолетних, в которых два ребенка погибли и 53 получили травмы. "Анализ ДТП, в которых пострадали дети, показывает: 80% происшествий происходят на расстоянии, не превышающем 1 км от дома. Казалось бы, дети должны были бы хорошо знать опасные участки дорог, особенности движения транспорта и места пешеходных переходов. Но когда детей оставляют на улице одних, как правило, происходят несчастные случаи", - отметили в управлении ГАИ.

Госавтоинспекция призывает взрослых ежедневно напоминать детям, как правильно и безопасно переходить дорогу, и самим быть примером в соблюдении правил дорожного движения.-0-