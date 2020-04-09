Школьник покупал компьютерные игры, пользуясь реквизитами чужой банковской карты

9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Школьник сфотографировал чужую банковскую карту и по ее реквизитам покупал компьютерные игры, сообщили БЕЛТА в МВД.

На 14-летнего подростка вышли сотрудники Ленинского РОВД Гродно после обращения владелицы карт-счета. Выяснилось, что в конце марта 20-летняя студентка, сняв деньги в одном из банкоматов города, забыла достать из него карточку. Вскоре очевидцы вернули ей пропажу, однако со счета начала списываться валюта.

Как рассказали в Ленинском РОВД Гродно, были проанализированы записи с камер видеонаблюдения. Карту никто из клиентов не трогал, пока к банкомату не подошел школьник со своей бабушкой. Парень сфотографировал карточку с двух сторон, однако по настоянию родственницы положил на прежнее место. Позже он использовал реквизиты, чтобы приобрести в интернет-магазине несколько компьютерных игр, потратив чуть больше $36.

Действиям подростка следователи дали правовую оценку и возбудили уголовное дело по факту хищения путем использования компьютерной техники.-0-