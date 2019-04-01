Школьник попал под колеса легковушки в Столине

1 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Столине под колеса легкового автомобиля попал 10-летний мальчик. Он госпитализирован, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Брестского облисполкома.

Дорожно-транспортное происшествие случилось 31 марта. По предварительной информации, 44-летний местный житель за рулем автомобиля Ford Galaxy напротив одного из домов по улице Горынской сбил школьника, который перебегал проезжую часть вне пешеходного перехода. В результате ДТП ребенок получил травмы, он госпитализирован в Столинскую центральную районную больницу.

Фото УВД Брестского облисполкома

Как выяснилось, мальчик не убедился в безопасности и начал перебегать дорогу в непосредственной близости от автомобиля. Водитель оперативно доставил пострадавшего ребенка в приемный покой для оказания медицинской помощи, сообщил об аварии в милицию и вернулся на место происшествия.

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