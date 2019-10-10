Школьник пропал в Смолевичском районе

10 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Милиция разыскивает 13-летнего школьника, который пропал в Смолевичском районе. Об этом БЕЛТА сообщили в Смолевичском РОВД.
Разыскивается 13-летний Кирилл Конецкий, проживающий в д.Слобода Пекалинского сельского совета в Смолевичском районе. Он 9 октября в 14.30 ушел из Воротовской средней школы в неизвестном направлении, и о его местонахождении ничего не известно.
На вид подростку 13-15 лет, рост около 172 см, средней полноты, прямые светло-русые короткие волосы, лицо овальное вытянутое, глаза карие. Был одет в черную вязаную шапку, удлиненную черную куртку, синие брюки, черные туфли.
О местонахождение мальчика правоохранители просят незамедлительно сообщить в Смолевичский РОВД по телефонам 8 (017) 762-94-26, 8 (029) 772-39-07 или по номеру 102.-0-