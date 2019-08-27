Школьник в Брагинском районе бросил в огонь бутылку с остатками бензина и получил ожоги

27 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Брагинском районе школьник во время сжигания мусора бросил в огонь бутылку с остатками бензина и получил ожоги, сообщили БЕЛТА в МЧС.

Брагинские спасатели 26 августа в 18.02 получили сообщение из местной больницы, что в приемный покой поступил ребенок с ожогами. Выяснилось, что шестиклассник вместе с матерью наводили порядок на личном подворье и сжигали мусор. Мальчик бросил в огонь пластиковую бутылку с остатками бензина. Произошла вспышка, школьник получил ожоги, его госпитализировали.

Спасатели напомнили, что при обращении с легковоспламеняющимися жидкостями необходимо быть предельно осторожными.-0-