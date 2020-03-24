Школьники на мотоцикле попали в аварию в Ивацевичском районе

24 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. Несовершеннолетние на мотоцикле попали в ДТП в Ивацевичском районе, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал официального представителя МВД Ольги Чемодановой.

Авария произошла вечером 23 марта в деревне Стайки. По предварительной информации, автомобиль "Фольксваген" под управлением 44-летнего водителя поворачивал налево. В этот момент в него врезался мотоцикл "Минск", который ехал в попутном направлении. В результате ДТП пострадали 15-летний водитель мотоцикла и его 16-летний пассажир. С различными травмами их доставили в больницу.

На месте происшествия работали сотрудники ГАИ, следователи и эксперты.

Госавтоинспекция обращает внимание, что с приходом весны на дорогах появляется все больше мотоциклов. Своей доступностью, скоростью и мощностью двухколесные транспортные средства особенно привлекают молодежь. Из-за слабой устойчивости мотоциклов водителям предъявляются повышенные требования к навыкам управления. Сотрудники ГАИ призывают мотоциклистов к дисциплине на дороге и соблюдению правил дорожного движения.-0-