Школьники смертельно ранили из арбалета лебедя в Витебском районе

12 апреля, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. В агрогородке Ольгово Витебского района школьники смертельно ранили лебедя стрелой из арбалета, сообщили корреспонденту БЕЛТА в УВД облисполкома.

11 апреля в милицию обратился житель агрогородка Ольгово. Он сообщил, что какие-то дети стреляют в лебедей на местном озере.

Правоохранители установили личности подростков. Сотрудники милиции выяснили, что это учащиеся 8 класса одной из витебских школ. Ребята приехали к бабушке одного из них на выходные в гости. Там же во дворе они нашли арбалет, который принадлежит родителям ребенка. Мальчики решили проверить его точность на птицах, мирно плавающих в озере. В результате попадания стрелы в шею один из лебедей умер.

Все обстоятельства данного происшествия уточняются. Правоохранители проводят работу с детьми и их родителями. В отношении взрослых начат административный процесс по ч.1 ст.10.3 (невыполнение обязанностей по воспитанию детей) КоАП Республики Беларусь.-0-