Школьники в Лиде во время игры во дворе повредили 8 автомобилей

26 марта, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Лиде школьники металлическими прутьями поцарапали 8 автомобилей. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.

Инцидент произошел в одном из дворов в феврале, тогда было повреждено сразу несколько припаркованных легковушек.

"По статье "Хулиганство" возбудили уголовное дело. Выяснилось, что в этот день несколько учеников младших классов играли с металлическими прутьями в районе, где произошел инцидент. Сейчас установлена их причастность к порче имущества", - рассказали в пресс-службе УВД.

По законодательству ни один из них не подлежит уголовной ответственности из-за возраста. В милиции отметили, что предусмотрена постановка школьников на соответствующий учет. Ущерб от действий юных хулиганов, вероятней всего, возместят их родители.-0-