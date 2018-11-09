Школьный автобус и погрузчик столкнулись в Вороновском районе

9 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Вороновском районе столкнулись в тумане школьный автобус и погрузчик. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении агитации и пропаганды управления ГАИ УВД Гродненского облисполкома.
Авария произошла сегодня около 8 утра в деревне Конвелишки. Водитель школьного автобуса выехал на встречную полосу, где и произошло столкновение с погрузчиком.
"Водителя автобуса с травмами госпитализировали. Также для дальнейшего осмотра в больницу были помещены двое детей, к счастью, серьезных травм они не получили", - сообщили в ГАИ.
На транспортных средствах были включены осветительные приборы. Что стало причиной ДТП, будет установлено по итогам проверки.-0-
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