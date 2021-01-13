Школьный автобус попал в ДТП в Брестском районе

13 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестском районе школьный автобус попал в дорожно-транспортное происшествие. Никто не пострадал, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД облисполкома.

Авария случилась сегодня в 14.00 в деревне Ивахновичи. По предварительной информации, за рулем автобуса ПАЗ был 63-летний житель Чернавчиц. На закруглении дороги он столкнулся с автомобилем "Мазда", которым управлял 21-летний брестчанин. После этого автобус занесло, и он въехал в заборное ограждение.

В момент ДТП в салоне автобуса находились 11 детей. На месте происшествия работают сотрудники ГАИ.

В связи со сложными погодными условиями Госавтоинспекция призывает водителей быть предельно внимательными на дорогах, особенно при переезде перекрестков и пешеходных переходов. Следует выбирать безопасную скорость и дистанцию, избегать резких маневров. По данным на 16.30, сегодня в Бресте из-за снегопада произошло 20 ДТП, в которых автомобили получили механические повреждения.-0-