Штраф и большую часть суммы заплатит россиянка за контрабанду валюты

30 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. Штраф в 500 базовых величин и конфискация части наличных денег - Брестская транспортная прокуратура поддержала в суде государственное обвинение по уголовному делу о контрабанде в крупном размере, сообщили БЕЛТА в службе информации областной прокуратуры.

Уголовное дело по ч.2 ст.228 УК было возбуждено в отношении гражданки России. В августе этого года женщина возвращалась на автомобиле из Польши через пункт пропуска "Варшавский мост". В ходе таможенного контроля у нее обнаружили и изъяли незадекларированные деньги в сумме, эквивалентной $41 тыс.

Вместе с тем согласно ст.260 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза, при пересечении границы декларированию подлежат наличные денежные средства и дорожные чеки, если их общая сумма превышает в эквиваленте $10 тыс. За нарушение таможенного законодательства предусмотрена административная и уголовная ответственность.

В судебном заседании обвиняемая признала свою вину и раскаялась в содеянном.

С учетом представленных государственным обвинителем доказательств суд Московского района Бреста назначил фигурантке наказание в виде штрафа в размере 500 базовых величин (Br14,5 тыс.). Денежные средства, незаконно перемещенные через таможенную границу ЕАЭС, в эквиваленте свыше $31 тыс. конфискованы в доход государства.

Приговор не вступил в законную силу и может быть опротестован и обжалован в апелляционном порядке.-0-