Штрафовала безбилетников, а протоколы оформляла на других: минскому кондуктору вынесен приговор

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Фрунзенского района Минска приговорил кондуктора к 3 годам лишения свободы, но применил отсрочку исполнения наказания на 2 года, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Мингорсуда.

Обвиняемая признана виновной в злоупотреблении служебными полномочиями. Кроме основного наказания, она лишена права занимать должности, связанные с совершением юридически значимых действий, на срок 3 года.

Поскольку суд решил применить отсрочку исполнения основного наказания, обвиняемая обязана предварительно уведомлять орган внутренних дел об изменении места жительства, о выезде по личным делам в другую местность на срок более одного месяца, являться в указанный орган по его вызову и при необходимости давать пояснения относительно своего поведения и образа жизни.

Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в установленном законодательством порядке.

Контролер пассажирского транспорта выявляла безбилетных пассажиров, однако из-за отсутствия у них документов, подтверждающих личность, постановления о наложении административного взыскания составляла на других людей, которые ранее привлекались за безбилетный проезд. Тем самым обвиняемая хотела получить имущественную выгоду: быть премированной за поступившие на расчетный и бюджетные счета денежные средства от исполненных постановлений о наложении административных взысканий за отчетный месяц. Потерпевшими признаны три человека. Противоправные действия совершены с 3 января по 15 июня 2020 года.-0-