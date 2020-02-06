Штурмовую авиационную бомбу нашли в Лельчицком районе

6 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Авиационную бомбу нашли и обезвредили в Лельчицком районе, сообщили корреспонденту БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД Гомельского облисполкома.

Сотрудники Туровской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира и райотдела милиции обнаружили боеприпас в лесу недалеко от деревни Буда-Софиевка во время рейдовых мероприятий. Для обезвреживания взрывоопасной находки в Лельчицкий район прибыла саперно-пиротехническая группа войсковой части 5525 внутренних войск МВД Беларуси.

По данным специалистов, обнаруженный предмет - штурмовая авиационная бомба Ш-М-250 со взрывателем времен СССР. "Так как она представляла серьезную опасность и не подлежала транспортировке, ее обезвредили на месте обнаружения", - рассказали в УВД.-0-