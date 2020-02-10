Сигареты на Br221 тыс. пытались вывезти из Беларуси под картофелем

10 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Белорусские таможенники на границе с Украиной выявили крупную партию сигарет, скрытых от контроля в прицепах с картофелем. Такая информация опубликована на официальном сайте Государственного таможенного комитета, сообщает БЕЛТА.

Случай произошел в республиканском пункте таможенного оформления "Верхний Теребежов". Таможенный досмотр проходили два грузовых автомобиля Scania и Volvo, которые следовали на выезд из Беларуси. В полуприцепах транспортных средств под мешками со свежим картофелем таможенники обнаружили 450 картонных коробок с сигаретами.

Фото Брестской таможни

По данным фактам начаты административные процессы по ч.2 ст.14.1 (перемещение через границу товаров, подлежащих таможенному декларированию) КоАП. Сигареты в количестве 224 тыс. пачек на сумму Br221 тыс. и полуприцепы-рефрижераторы общей стоимостью Br65 тыс. изъяты. Проводятся дальнейшие проверочные мероприятия.-0-