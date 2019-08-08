Сильный дождь нарушил движение транспорта в районе Партизанского проспекта в Минске

8 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Из-за сложных погодных условий и сильного дождя в Минске были зафиксированы неоднократные сбои в работе городского транспорта, сообщили БЕЛТА в "Минсктрансе".
"С 12.45 до 14.35 в связи со сложными погодными условиями в районе пр.Партизанского от пл.Ванеева до ст.м."Могилевская", по ул.Кабушкина, Крупской, Малинина, Голодеда, Якубова, Радиальная, Ташкентская было остановлено движение общественного транспорта", - проинформировали на предприятии.
По информации Минского городского управления МЧС, на пр.Партизанском было зафиксировано подтопление участка проезжей части в районе пл.Ванеева. Также помощь столичных спасателей понадобилась при откачке воды на ул.Уборевича, 99 и на территории частного домовладения на ул.Юношеской. В результате обильного выпадения осадков на проезжей части по ул.Васнецова, 29 оказался заблокирован легковой автомобиль. Работники МЧС прибыли на место, чтобы оказать помощь при буксировке транспортного средства.-0-
Фото Минского городского управления МЧС
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