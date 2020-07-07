Сильный ветер нарушил электроснабжение в трех районах Брестской области

7 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области из-за сильного ветра произошло отключение электроэнергии в трех районах, сообщили БЕЛТА в областном управлении МЧС.

Грозовой фронт с сильным ветром накрыл юго-западный регион вечером 6 июля. Перебои в электроснабжении возникли в 34 населенных пунктах, были обесточены 14 молочно-товарных ферм, два детских оздоровительных лагеря в Малоритском и Кобринском районах, птицефабрика в агрогородке Медно.

По оперативным данным, повреждены кровли семи жилых домов и одного социального объекта в Малоритском районе, трех домов - в Кобринском районе. Сообщений о пострадавших людях не поступало.

Работники МЧС вместе с представителями Брестского государственного производственного лесохозяйственного объединения и дорожной службы расчищали проезжую часть от упавших деревьев на улицах областного центра, на трассах Р94 Брест - Домачево, Р17 Брест - граница Украины, Р127 Кобрин - граница Украины, Н424 Малорита - Медно - Знаменка. Убрано 126 поваленных деревьев.

Восстановительные работы в области продолжаются.-0-