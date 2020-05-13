Сильный ветер повредил 19 зданий в Могилевской области

13 мая, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Кровли 19 построек повредил сильный ветер в Могилевской области, сообщили БЕЛТА в областном управлении МЧС.

"Сильные порывы ветра (до 20 м/с) за вчерашний день повредили кровли 15 жилых домов, трех хозяйственных построек и одного производственного здания в Могилеве, Могилевском, Горецком и Шкловском районах", - отметили в управлении.

Помимо этого сотрудники МЧС девять раз выезжали на уборку упавших деревьев. В Могилеве сильный ветер повредил еще и несколько билбордов.

В инцидентах никто не пострадал. Размер материального ущерба устанавливается.-0-