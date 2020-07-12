Сильный ветер повредил более 20 зданий в трех районах Беларуси

12 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сильный ветер повредил 24 здания в Слуцком, Калинковичском и Горецком районах, пострадавших нет, сообщили БЕЛТА в МЧС.

Грозовой фронт с порывами ветра до 15 м/с 10 и 11 июля затронул три населенных пункта в Слуцком (Минская область), Калинковичском (Гомельская область) и Горецком районах (Могилевская область). "По оперативным данным, повреждены кровли восьми жилых домов, одного объекта соцкультбыта и 15 сельскохозяйственных зданий", - проинформировали в МЧС.

Пострадавших нет. Ведутся восстановительные работы.-0-