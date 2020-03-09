Фото из Twitter-аккаунта Минского городского управления МЧС
9 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Силовой кабель загорелся у автостанции Дружная в Минске, понадобилась помощь спасателей. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель Минского городского управления МЧС Ольга Мельченко.
"На ул. Толстого (район станции Дружная) загорелся силовой кабель в земле. Никто не пострадал", - проинформировала Ольга Мельченко.
Судя по всему, в этом месте проводились земляные работы.
Пламя потушили спасатели. Причина возгорания устанавливается.-0-