СК Беларуси начата проверка по факту крушения самолета Ан-12 под Иркутском

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главным следственным управлением Следственного комитета Беларуси начата проверка по факту крушения самолета Ан-12 под Иркутском. Об этом БЕЛТА сообщили в СК.

По предварительной информации, 3 ноября текущего года во время авиаперелета по маршруту Кепервеем - Якутск - Иркутск потерпел крушение самолет Ан-12, принадлежащий авиакомпании "Гродно". Падение авиасудна произошло под Иркутском вблизи деревни Пивовариха. В результате катастрофы погибли семь человек, в том числе трое граждан Беларуси. Их личности установлены.

Во взаимодействии с коллегами из Российской Федерации устанавливаются все обстоятельства произошедшего.-0-

В Минтрансе рассказали подробности катастрофы Ан-12 под Иркутском

Сикорский: до окончания расследования крушения под Иркутском эксплуатация АН-12 будет приостановлена