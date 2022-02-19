СК: блокировщики дорог заключены под стражу спустя 1,5 года

19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Блокировщики дорог заключены под стражу спустя 1,5 года, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.

Главным следственным управлением СК расследуется уголовное дело по факту наезда автомобилем на сотрудника правоохранительных органов.

В ходе исследования видеозаписей установлены двое мужчин, которые вечером 10 августа 2020 года, находясь на перекрестке ул.М.Богдановича и пр.Машерова, организовали блокировку транспортных коммуникаций. Мужчины оставили на дороге свой автомобиль Fiat, а условными жестами руководили другими участниками дорожного движения, призывая к аналогичным действиям - бросать машины и уходить.

В феврале этого года местонахождение подозреваемых было установлено правоохранительными органами. К ним применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Действия мужчин квалифицированы по ч.1 ст.342 (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок) Уголовного кодекса Беларуси.-0-