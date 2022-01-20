СК: до 12 лет лишения свободы грозит членам преступной группы за вещевой кардинг

20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 12 лет лишения свободы грозит членам преступной группы, которые занимались вещевым кардингом, сообщил журналистам заместитель начальника управления по расследованию преступлений против информационной безопасности и интеллектуальной собственности Следственного комитета Александр Семеник, передает корреспондент БЕЛТА.

"Возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 212 Уголовного кодекса Республики Беларусь по факту хищения имущества путем модификации компьютерной информации, что подразумевает собой способ внесения заведомо ложных сведений в компьютерные системы, банки, либо интернет-магазины с целью неправомерного завладения имуществом и похищения денежных средств с банковских счетов граждан. Получали мы доказательства как со стороны органов дознания МВД, так и со стороны правоохранительных органов Испании на основании просьбы об оказании правовой помощи, которая на основе принципа взаимности посредством Генеральной прокуратуры была направлена в Испанию. Денежные средства в основном похищались у граждан стран Западной Европы, США и других государств", - рассказал Александр Семеник.

По его словам, задержанные соучастники на территории Беларуси - в основном люди с высшим экономическим, финансовым образованием, познаниями в области информационных технологий. "Из благополучных семей, возраст от 30 до 36 лет, - отметил замначальника. - Санкция статьи, по которой возбуждено дело, предусматривает от 5 до 12 лет лишения свободы со штрафом, конфискацией имущества, с лишением права заниматься определенной деятельностью. Соучастники устанавливаются".

Александр Семеник подчеркнул, что члены преступной группы признают свою причастность. "Раскрывают способы, методы и изобличают возможных соучастников преступной деятельности. В этой связи хотелось бы порекомендовать лицам, которые причастны к хищениям в сети интернет с использованием чужих банковских реквизитов, прийти в правоохранительные органы, написать явку с повинной, рассказать об участии в этой группе. Таким образом в рамках уголовного процесса они смогут минимизировать свою ответственность", - добавил он.

Как сообщалось, 18 января на территориях Беларуси и Испании при поддержке правоохранительных органов Соединенных Штатов Америки проведена международная полицейская операция по пресечению деятельности трансграничной организованной преступной группы. Задержаны выходцы из стран СНГ, которые занимались вещевым кардингом: приобретали дорогостоящие товары в зарубежных интернет-магазинах за счет средств с чужих банковских карт, реквизиты которых покупали в даркнете. Ущерб исчисляется сотнями тысяч долларов.-0-

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