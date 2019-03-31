СК: до пяти лет лишения свободы грозит лжеминеру торговых центров и вокзала в Минске

31 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту заведомо ложного сообщения об опасности (ч. 1 ст. 340 УК), которое поступило на электронную почту контакт-центра Белорусской железной дороги. Лицу, сообщившему о ложном минировании торговых центров и вокзала в Минске, грозит до пяти лет лишения свободы, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова.

Официальный представитель СК проинформировала, что в настоящее время проводятся неотложные следственные действия, устанавливается личность подозреваемого. "Следователями в Могилеве (там размещается контакт-центр БелЖД) проведен осмотр рабочего места специалиста, который получил сообщение об опасности. Следственно-оперативные группы продолжают работу в Минске", - сказала она.

Следственный комитет обращает внимание граждан на то, что заведомо ложное сообщение об опасности - взрыве, поджоге и иных действиях, создающих опасность для жизни и здоровья людей, - влечет за собой уголовную ответственность, которая наступает с 14 лет. Максимальное наказание по ст. 340 УК - 7 лет лишения свободы. Кроме того, законодательством предусмотрена компенсация виновным лицом всех затрат, которые понесли экстренные службы при реагировании на ложное сообщение.

Сообщение, которое содержало информацию о минировании торговых центров "Галилео" и "Замок", а также железнодорожного вокзала в Минске, поступило 31 марта около 13.00. Сотрудники БЖД обратились в милицию. В кратчайшие сроки правоохранительные органы приняли меры по обеспечению безопасности людей. Сотрудники милиции эвакуировали работников и посетителей ТЦ и вокзала. На места происшествий выбыли саперно-пиротехнические и следственно-оперативные группы. Ни на одном из объектов взрывных устройств не обнаружено. Работа торговых центров и железнодорожного вокзала возобновлена.

Сегодняшний случай лжеминирования стал двенадцатым по счету с начала 2019 года.-0-