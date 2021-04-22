СК: Герасименя и Опейкин объявлены в розыск

22 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следственным комитетом вынесены постановления о привлечении в качестве обвиняемых Александры Герасимени и Александра Опейкина, сообщили корреспонденту БЕЛТА в СК.

"Действия обвиняемых квалифицированы следствием по ч.3 ст.361 (призывы к совершению действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, совершенные с использованием средств массовой информации и глобальной компьютерной сети Интернет) Уголовного кодекса. Прокурором санкционировано применение к обоим обвиняемым меры пресечения в виде заключения под стражу. Указанные лица объявлены в розыск. Расследование уголовного дела продолжается", - рассказали в Следственном комитете.

Как сообщалось ранее, по данным следствия, вышеуказанные лица в августе 2020 года создали так называемое объединение "Белорусский фонд спортивной солидарности", провозгласив его целью финансовую и юридическую помощь спортсменам, привлеченным к ответственности за нарушение законодательства Беларуси. "На деле Герасименя и Опейкин, являясь соответственно председателем и исполнительным директором, распространяли заведомо ложные сведения о ходе и результатах избирательной кампании, о событиях в социальной, экономической, политической и культурной сферах жизни общества. В интернете и средствах массовой информации обращались с призывами к иностранным государствам и международным организациям о совершении действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Беларуси. В частности, под давлением членов вышеуказанного "объединения" из Беларуси перенесен ряд крупных спортивных мероприятий. В результате действий Герасимени и Опейкина, а также иных лиц нанесен значительный имиджевый и финансовый урон, подорван престиж страны на международной арене, дискредитировано руководство спортивной отрасли и государства", - отметили в СК. -0-