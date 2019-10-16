СК ищет очевидцев ДТП с маршруткой в Ошмянском районе

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следственный комитет ищет очевидцев ДТП с маршруткой, которое произошло в Ошмянском районе, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.

Уголовное дело возбуждено 10 октября в отношении водителя маршрутного такси. Проверяются различные версии случившегося, в том числе рассматривается нарушение правил обгона попутного автопоезда. Проведен следственный эксперимент, назначены экспертизы, допрошены потерпевшие и свидетели.

В момент аварии в маршрутке находились водитель и 13 пассажиров, из них установлены личности 11 человек. В том числе десяти гражданам причинены телесные повреждения различной степени тяжести. Один человек не пострадал. "Следствие устанавливает еще двух пассажиров, находившихся в маршрутном такси и не обратившихся за медицинской помощью", - отметили в СК.

Очевидцев аварии просят обратиться в УСК по Гродненской области по телефонам 8 (0152) 72-40-40 (круглосуточно).-0-