СК ищет очевидцев смертельного ДТП в Минском районе

Фото УСК по Минской области
27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следственный комитет устанавливает очевидцев смертельного ДТП в Минском районе, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.
Фото УСК по Минской области
По данным следствия, 26 октября около 19.10 36-летний водитель Mazda, двигаясь по 21-му км дороги Колодищи - Заславль, сбил мужчину. Он переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу в деревне Приморье.
В результате 65-летний местный житель от полученных травм скончался в больнице.
Следователи обращаются с просьбой к гражданам, которые располагают значимой информацией об обстоятельствах происшествия, сообщить об этом по телефонам 8 (017) 302-54-69, 8 (029) 502-67-42.-0-