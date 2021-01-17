СК ищет укравшую из магазина пуховик женщину

17 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Московский (Минска) районный отдел Следственного комитета разыскивает женщину, которая вынесла из магазина пуховик. Фото и видео женщины с ребенком размещено в Telegram-канале СК, сообщает БЕЛТА.

По данным следствия, женщина днем 19 сентября 2020 года зашла в один из столичных магазинов на проспекте Дзержинского в Минске и похитила женскую пуховую куртку стоимостью более Br340.

СК просит тех, кто располагает информацией о личности женщины с ребенком, сообщить по телефонам (8017) 392-97-13 или (8044) 500-31-11.-0-