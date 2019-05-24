СК направил в прокуратуру дело об убийстве минчанина в уличной потасовке

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заводской (Минска) районный отдел Следственного комитета завершил расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 18-летнего иностранного студента второго курса Белорусской государственной авиационной академии. По данным следствия, во время потасовки 12 ноября прошлого года он причинил 21-летнему минчанину ножевые ранения, от которых тот умер в больнице. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд. Такая информация размещена на сайте СК, сообщает БЕЛТА.

Следователи во взаимодействии с сотрудниками милиции установили обстоятельства произошедшего. Молодые люди договорились встретиться в 18.00 возле академии на улице Уборевича для выяснения отношений. "Встретившись в условленном месте, они начали беседу, а друзья, которые пришли вместе с ними, остались стоять в стороне. Спустя некоторое время студент, находясь в состоянии алкогольного опьянения, причинил ножевое ранение минчанину. Между ними завязалась потасовка, к которой присоединились несколько молодых людей. Конфликт длился не более 30 секунд, после чего студенты-иностранцы скрылись с места происшествия, оставив парня лежать на земле. Друзья отвезли раненого молодого человека в больницу, где он скончался", - рассказали в Следственном комитете.

В тот же вечер сотрудники милиции задержали студента. Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 1 ст. 139 (убийство) УК. Во время расследования он отказался от дачи показаний, вину не признал. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу. "В отношении студентов-иностранцев, находившихся на месте совершения противоправных действий, вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием в их действиях состава преступления", - добавили в СК.

По заключению эксперта, смерть минчанина наступила от ножевого ранения в живот, сопровождавшегося наружным и внутренним кровотечением (была повреждена аорта). Следователи допросили более 50 свидетелей, знакомых обвиняемого и погибшего. Проведены проверка показаний на месте, более десяти очных ставок. К материалам уголовного дела приобщены материалы, характеризующие личность обвиняемого, записи камер видеонаблюдения, заключения более 50 экспертных исследований специалистов ГКСЭ, в том числе судебно-генетические, судебные компьютерно-технические, судебно-медицинские химические, стационарная комплексная судебная психолого-психиатрическая экспертизы. Изучена и приобщена переписка в социальных сетях между обвиняемым и погибшим, свидетельствующая о длительном конфликте между ними на почве личных неприязненных отношений. Необходимые следственные и другие процессуальные действия по уголовному делу завершены.-0-