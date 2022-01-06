СК: новые обстоятельства в деле о смерти жителя Речицы

6 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Управлением Следственного комитета по Гомельской области продолжается работа по установлению всех обстоятельств смерти 27-летнего жителя Речицы, сообщили корреспонденту БЕЛТА в СК Беларуси.

Как сообщалось ранее, молодой человек скончался в ночь с 31 декабря на 1 января в районной больнице, куда был доставлен для проведения медосвидетельствования. При нем находился пакетик с марихуаной. По данному факту следственным управлением УСК по Гомельской области возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.328 (незаконные приобретение, хранение наркотических средств) Уголовного кодекса Республики Беларусь.

По подозрению в причастности к данному преступлению задержаны два знакомых умершего. Результаты медицинского исследования показали наличие в биологической жидкости задержанных каннабиноидов, что характерно для лиц, употребивших марихуану.

В ходе проведения обыска по месту жительства одного из подозреваемых правоохранители обнаружили в гараже марихуану.

Местные жители водворены в изолятор временного содержания. С ними работают следователи.

Согласно показаниям фигурантов, умерший ранее неоднократно употреблял наркотики. Один из задержанных рассказал, как 30 декабря они безуспешно съездили в Гомель для того, чтобы забрать купленную вскладчину закладку с мефедроном. Со слов обвиняемого они не смогли найти спрятанный психотроп. Он же рассказал следователю о совместном распитии 31 декабря вместе с умершим и иными лицами спиртных напитков.

В ходе осмотра мобильного телефона, принадлежавшего умершему, были обнаружены фотоизображения участка местности с географическими координатами ненайденной закладки. Следователи при помощи GPS-навигации установили ее местонахождение вблизи кладбища в Новобелицком районе Гомеля, изъяли и сверток с мефедроном массой 2,86 грамма.

В свою очередь эксперты УГКСЭ по Гомельской области установили причину смерти жителя Речицы. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть наступила в результате комбинированного отравления этиловым спиртом и особо опасным психотропным веществом - тетрагидроканнабинолом. Также при морфологическом исследовании трупа были обнаружены признаки заболеваний сердечно-сосудистой системы, которые могли способствовать наступлению смерти от комбинированного отравления.

Задержанным предъявлены обвинения, решается вопрос о применении меры пресечения. Продолжается проведение следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к незаконному обороту наркотиков. В ходе отработки потенциальных сбытчиков правоохранители задержали 28-летнего жителя Речицы, хранившего по месту жительства марихуану.-0-