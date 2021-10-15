СК о пожаре на Витебской птицефабрике: искра попала на утеплитель и произошло возгорание

15 октября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Следователи работают на месте происшествия, где во время пожара на Витебской бройлерной птицефабрике погиб строитель, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.

Сегодня днем поступило сообщение о возгорании строящегося объекта птицефабрики в поселке Верховье Витебского района. Во время ликвидации пожара обнаружено тело мужчины. "Установлено, что в этом помещении трудились рабочие строительного предприятия. Когда один из них работал электроинструментом, искра попала на хранящийся в помещении утеплитель и произошло возгорание. Трое строителей успели спастись, а их коллега, 59-летний мужчина, погиб", - рассказала Оксана Лазько.

Следственно-оперативная группа приступила к осмотру места происшествия. Опрашиваются очевидцы произошедшего, изымается необходимая документация.-0-

Фото УСК по Витебской области