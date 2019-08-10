СК обращает внимание на случаи травмирования детей-пассажиров на велосипедах

10 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси отмечается рост случаев травмирования детей, связанных с их перевозкой на велосипедах, сообщили БЕЛТА в отделе информации и связи с общественностью Следственного комитета.

Так, в мае текущего года в Клецком районе пострадала трехлетняя девочка, которую 27-летняя мать усадила на багажник, не оборудованный дополнительным сиденьем. Во время движения левая нога девочки попала в спицы заднего колеса. Аналогичный случай произошел в Солигорском районе в июле, травмы получил трехлетний мальчик.

В Кричевском районе в прошлом месяце при падении велосипеда пострадал четырехлетний ребенок. Женщина перевозила сына на раме, при этом на руле у нее находилась сумка с живым гусем, что мешало управлению.

По фактам инцидентов возбуждались уголовные дела для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

В СК напомнили, что по правилам дорожного движения велосипедисту запрещается перевозить пассажиров, за исключением случаев перевозки детей до семи лет на дополнительном специально оборудованном сиденье. Чтобы избежать травмирования, родителям рекомендуют выбирать маршрут с отсутствием крутых склонов и неровностей, отказаться от движения на велосипеде по дорогам с рыхлым и скользким покрытием. Выезжать на велосипеде стоит только при благоприятных погодных условиях и не забывать велошлем для себя и ребенка.-0-