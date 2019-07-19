СК опубликовал фото записки, подброшенной с новорожденной в гомельскую больницу

19 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Следственный комитет опубликовал фото записки, которую обнаружили рядом с новорожденной девочкой, найденной в туалете одного из корпусов Гомельской областной клинической больницы, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Instagram-аккаунт СК.

На бумаге от руки печатными буквами написана информация, что ребенок родился 9 июля 2019 года в 12.30.

Фото СК

В одной из больниц Гомеля 15 июля была обнаружена новорожденная девочка. Младенца сотрудники больницы нашли в уборной. Малышка была в раковине. Рядом находился пакет с детскими вещами и записка. Предположительно, ее написала мать ребенка. В посте СК отмечается, что с девочкой все в порядке.

УСК по Гомельской области проводит проверку по этому факту.-0-