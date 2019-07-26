СК опубликовал видео рассказа обвиняемого в коррупции

26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следственный комитет опубликовал видео рассказа обвиняемого в коррупции бывшего первого заместителя генерального директора Рогачевского молочно-консервного комбината Ивана Ткачева. Видеозапись размещена на YouTube-канале ведомства, сообщает БЕЛТА.
Как указано в описании, мужчина рассказывает о лишениях, на которые обрек себя сам.
Иван Ткачев с 2016 года работал в должности первого заместителя гендиректора Рогачевского МКК. В мае 2018 года он был задержан за получение взятки.-0-
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