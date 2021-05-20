СК отмечает увеличение числа преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков

20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следственный комитет отмечает увеличение числа преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, сообщили БЕЛТА в СК.

"В текущем году в Минске наблюдается тенденция по увеличению количества преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов. Если за четыре месяца 2020 года в Минске было возбуждено 392 уголовных дела по статье 328 УК, то за аналогичный период 2021 года - 400 дел", - рассказали в СК.

Так, в производстве Заводского (Минска) районного отдела Следственного комитета находилось уголовное дело в отношении 27-летнего молодого человека и 26-летней девушки, обвиняемых в незаконном обороте особо опасных психотропных веществ. Сотрудники милиции в начале февраля этого года задержали указанных лиц при проведении оперативно-разыскных мероприятий. При личном обыске у девушки изъяли более 9 г порошкообразного вещества, которое по заключению экспертов ГКСЭ является особо опасным психотропным веществом мефедроном. При обыске автомобиля правоохранители обнаружили еще свыше 100 г особо опасного психотропа альфа-PVP.

Следствие установило, что обвиняемый осуществлял продажу запрещенных веществ посредством интернет-ресурсов. С января 2021 года от неустановленных лиц он получал психотроп и делал закладки в тайники, расположенные на территории Гомеля. В феврале молодому человеку в Telegram поступило сообщение с фотографией и GPS-координатами расположения тайника с запрещенным веществом. По указанию оператора он должен был забрать сверток, привезти его в Гомель, расфасовать на более мелкие дозы и сделать закладки. После получения указанной информации вместе со своей девушкой он отправился в Минск. Выяснилось, что молодые люди неоднократно вместе употребляли запрещенные вещества.

Действия обвиняемых в зависимости роли каждого из них квалифицированы следствием по различным частям ст.328 (незаконный оборот психотропных веществ) УК. К ним применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Материалы переданы прокурору для направления в суд.

"Продолжают фиксироваться случаи гибели граждан от употребления наркотических средств и психотропных веществ. За четыре месяца текущего года в Минске по ч.5 ст.328 (незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ, повлекший по неосторожности смерть человека) УК Беларуси возбуждено 18 уголовных дел, а за аналогичный период 2020 года - 23 дела", - отметили в ведомстве.

26 марта этого года в квартире одного из домов на ул.Козлова в Минске было обнаружено тело 42-летнего мужчины. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. По данному факту проводилась проверка, в ходе которой были получены данные, указывающие, что смерть минчанина наступила от употребления особо опасного наркотического вещества метадона.

В отношении неизвестного, который сбыл потерпевшему наркотик, возбуждено уголовное дело по ч.5 ст.328 УК. В настоящее время следователями совместно с сотрудниками милиции проводится работа по установлению лиц, которые причастны к совершению противоправных действий.

Аналогичный случай произошел 30 января текущего года во Фрунзенском районе столицы. В одной из квартир дома, расположенного на ул.Одоевского, обнаружили тело 28-летнего молодого человека. Согласно полученному заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть мужчины наступила от употребления особо опасного психотропного вещества альфа-PVP. По данному факту возбуждено уголовное дело.

"Учитывая общественную опасность преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, следователями в ходе расследования уголовных дел в 2020 году внесено 165 представлений об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступлений. Представления вносились в адрес руководителей различных организаций, предприятий, учреждений образования (школы, колледжи, университеты), где обучались и работали обвиняемые, - отметили в СК. - Следователи во взаимодействии с сотрудниками милиции также на постоянной основе проводят необходимый комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленных на противодействие незаконному обороту запрещенных веществ, в том числе изымается и исследуется компьютерная техника и мобильные телефоны с целью установления контактов задержанного и установления лиц, причастных к сбыту веществ".-0-