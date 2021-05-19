СК: по факту крушения самолета в Барановичах возбуждено уголовное дело

19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. По факту крушения самолета в Барановичах главным следственным управлением Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.465 (нарушение правил полетов и подготовки к ним) Уголовного кодекса Беларуси. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила официальный представитель СК Юлия Гончарова.
"Следственно-оперативная группа работает на месте происшествия. Фиксируется следовая картина, допрашиваются очевидцы. Работу на месте координирует первый заместитель председателя Следственного комитета Олег Шандарович. Все обстоятельства устанавливаются", - рассказала она.
Как сообщалось, крушение потерпел военный самолет Лидской штурмовой авиабазы Як-130. "При выполнении учебно-тренировочного полета экипаж обнаружил техническую неисправность. Проявив мужество и героизм, пилоты стремились увести самолет от населенного пункта. Убедившись, что траектория падения самолета находится вне жилых домов, летчики катапультировались. К сожалению, оба летчика погибли", - рассказали в Минобороны.
Полет выполняли командир звена учебно-боевой эскадрильи 116-й ШАБ майор Андрей Владимирович Ничипорчик и летчик звена учебно-боевой эскадрильи на Як-130 116-й ШАБ лейтенант Никита Борисович Куконенко.-0-