СК: показания задержанных под Минском боевиков непоследовательны и противоречивы

31 июля, Минск /Корр.БЕЛТА/. Показания задержанных под Минском боевиков частной иностранной военной компании Вагнера непоследовательны и противоречивы. Об этом в эфире телеканала ОНТ сообщил руководитель следственной группы Александр Агафонов, сообщает БЕЛТА.

Участниками группы являлись все 33 задержанных фигуранта. "Все задержанные допрошены с участием защитников. Их показания непоследовательны, а о целях нахождения в Беларуси - противоречивы: 11 человек намеревались лететь в Венесуэлу, 15 следовало в Турцию, два - на Кубу, один - в Сирию", - рассказал Александр Анафонов.

"Один вообще не знал, куда летит. Три от дачи показаний отказались. Представляется сомнительным, что на одном рейсовом самолете можно совершить перелет в страны различных континентов. Это то же самое, что на одном поезде ехать сразу в Москву, Санкт-Петербург, Сочи и Магадан", - продолжил он.

Александр Агафонов отметил, что при организованной подготовке к совершению преступления злоумышленники готовят себе алиби. "Подобная ситуация имела место и с задержанием 33 граждан Российской Федерации, у которых на руках имелись билеты на вылет на 25 июля в Стамбул. Олнако, как выяснило следствие, лететь туда они не намеревались", - сказал следователь.

Группа была организована и управлялась по военным стандартам. В мессенджере "Вотсап" была создана группа 1.ру с обозначенной целью - для управления личным составом.-0-