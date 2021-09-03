СК продолжает работу по выявлению и пресечению экстремизма

3 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Управление Следственного комитета по Минску продолжает расследование уголовного дела, возбужденного по факту массовых беспорядков, произошедших на территории столицы. Об этом БЕЛТА сообщили в СК.

"В ходе предварительного расследования выявлены неоднократные факты совершения посредством различных Telegram-каналов умышленных действий, направленных на возбуждение социальной вражды по отношению к представителям власти, правоохранителям, а также гражданам Беларуси, - отметили в СК. - Кроме этого установлено, что информационная продукция интернет-ресурсов предназначена для организации и проведения массовых беспорядков, хулиганских действий и актов вандализма по мотивам политической и идеологической вражды".

Так, по искам УСК по Минску судом Партизанского района материалы ряда Telegram-каналов признаны экстремистскими. Выявлены два YouTube-канала, на которых размещены сведения о способах изготовления огнестрельного оружия, составных частей и компонентов к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных устройств, а еще на одном канале - публичные оскорбления Президента и представителей власти, а также призывы к совершению действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности.

УСК по городу Минску в Министерство информации направлены письма с предложением о принятии мер по ограничению доступа к ряду интернет-ресурсов.

В СК добавили, что администратор двух YouTube-каналов уже осужден к 5 годам лишения свободы; администратор еще одного YouTube-канала установлен и объявлен в межгосударственный розыск.

Правоохранители продолжают проведение следственных действий и мероприятий, направленных на установление иных лиц, причастных к организации массовых беспорядков на территории столицы. Гражданам напоминают, что публикация информации из интернет-ресурсов, признанных экстремистскими, влечет за собой административную ответственность (ч.2 ст.17.11 КоАП).-0-